Гравець Карпат перейде у Верес

Голкіпер львівських Карпат Андрій Кожухар стане гравцем Вереса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела "червоно-чорні" найближчим часом підпишуть контракт із футболістом. Андрій грав за Карпати, Чорноморець, латвійську Валмієру та словацький Земплін. Також був у складі національної збірної U-18, U-19 та U-21.

В минулому сезоні воротар зіграв за "левів" 28 матчів, у яких пропустив 20 голів, а в 16 іграх залишив ворота "сухими".

Нагадаємо, раніше Карпати оголосили про призначення Владислава Лупашка на посаду головного тренера команди замість Мирона Маркевича, який покинув клуб через недостатню комплектацію першої команди та приїзд нового тренерського штабу на чолі із Лупашком у команду U-19.