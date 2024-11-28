Вже четвертий клуб АПЛ почав співпрацювати з українським брендом горілки

Фулгем оголосив про укладену угоду про співпрацю з українським брендом горілки Nemiroff.

Про це повідомляє сайт англійського клубу.

"Ми раді вітати Nemiroff у сім'ї Фулгема в якості нашого першого преміального горілчаного партнера. Ми раді дарувати нові та захоплюючі враження нашим шанувальникам, а також просувати важливий меседж про відповідальне вживання алкоголю", – сказав комерційний директор "дачників" Джон Дон-Кароліс.

That's our spirit. ⚡️



We're pleased to welcome Nemiroff, a global award-winning leader in premium vodka, as our first-ever Official Vodka Partner. — Fulham Football Club (@FulhamFC) November 28, 2024

Сторони підписали угоду, тривалість якої не розкривається. Клуб лише зазначив, что співпраця буде "багаторічною".

Фулгем став вже четвертим клубом Англійської Прем'єр-ліги, який розпочав співпрацю з Nemiroff.

До нього про колаборацію з українським брендом оголосили Астон Вілла, Вест Гем та Евертон, у складі якого виступає українець Віталій Миколенко.