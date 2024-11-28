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Вже четвертий клуб АПЛ почав співпрацювати з українським брендом горілки

Олексій Погорелов — 28 листопада 2024, 16:40
Вже четвертий клуб АПЛ почав співпрацювати з українським брендом горілки
Фулгем та Nemiroff
Фулгем

Фулгем оголосив про укладену угоду про співпрацю з українським брендом горілки Nemiroff.

Про це повідомляє сайт англійського клубу.

"Ми раді вітати Nemiroff у сім'ї Фулгема в якості нашого першого преміального горілчаного партнера.

Ми раді дарувати нові та захоплюючі враження нашим шанувальникам, а також просувати важливий меседж про відповідальне вживання алкоголю", – сказав комерційний директор "дачників" Джон Дон-Кароліс.

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Сторони підписали угоду, тривалість якої не розкривається. Клуб лише зазначив, что співпраця буде "багаторічною".

Фулгем став вже четвертим клубом Англійської Прем'єр-ліги, який розпочав співпрацю з Nemiroff.

До нього про колаборацію з українським брендом оголосили Астон Вілла, Вест Гем та Евертон, у складі якого виступає українець Віталій Миколенко.

Чемпіонат Англії, АПЛ Фулгем

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