Вже четвертий клуб АПЛ почав співпрацювати з українським брендом горілки
Фулгем оголосив про укладену угоду про співпрацю з українським брендом горілки Nemiroff.
Про це повідомляє сайт англійського клубу.
"Ми раді вітати Nemiroff у сім'ї Фулгема в якості нашого першого преміального горілчаного партнера.
Ми раді дарувати нові та захоплюючі враження нашим шанувальникам, а також просувати важливий меседж про відповідальне вживання алкоголю", – сказав комерційний директор "дачників" Джон Дон-Кароліс.
Сторони підписали угоду, тривалість якої не розкривається. Клуб лише зазначив, что співпраця буде "багаторічною".
Фулгем став вже четвертим клубом Англійської Прем'єр-ліги, який розпочав співпрацю з Nemiroff.
До нього про колаборацію з українським брендом оголосили Астон Вілла, Вест Гем та Евертон, у складі якого виступає українець Віталій Миколенко.