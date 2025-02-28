Французькі арбітри зможуть відмовлятись від матчів у разі небезпеки життю

Профспілка арбітрів Франції заявив, що відтепер рефері мають змогу користувати правом відмови від обслуговування матчу у разі, якщо відчувають небезпеку своєму життю.

Про це повідомляє ESPN.

Таке рішення було ухвалено на тлі виплеску емоцій президента Марселя Пабло Лонгорії, які за підсумками матчу з Осером (0:3) звинуватив Лігу та суддів у корупції.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що функціонер був проти призначення Жеремі Стіната арбітром того програного поєдинку.

Зазначається, що після матчу шини двох родичів судді були проколотими, а сам він подав скаргу про відшкодування морального збитку.

Делегація профспілки провела зустріч із міністром спорту Франції Марі Барсак, щоб висловити свої побоювання відносно безпеки життю своїх колег, які все частіше стали отримувати погрози.

Сам президент Марселя отримав тривалу дискваліфікацію за свою поведінку.