Коло Муані пропустить матч з Україною у відборі на ЧС-2026

Збірна Франції внесла зміни до складу напередодні матчу проти України у кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Федерація футболу Франції.

Через ушкодження щелепи, отримане у матчі АПЛ між Тоттенгемом і Манчестер Юнайтед (2:2), команді Дідьє Дешама не допоможе нападник Рандаль Коло Муані. Замість нього до лав національної збірної викликано вінгера Флоріана Товіна.

Франція наразі очолює турнірну таблицю своєї групи, випереджаючи Україну на три очки. Команди зустрінуться у першому листопадовому матчі відбору.

Раніше Франція оголосила заявку на матч проти Україну.