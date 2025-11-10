Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Коло Муані пропустить матч з Україною у відборі на ЧС-2026

Володимир Варуха — 10 листопада 2025, 15:04
Коло Муані пропустить матч з Україною у відборі на ЧС-2026
Рандаль Коло Муані

Збірна Франції внесла зміни до складу напередодні матчу проти України у кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Федерація футболу Франції.

Через ушкодження щелепи, отримане у матчі АПЛ між Тоттенгемом і Манчестер Юнайтед (2:2), команді Дідьє Дешама не допоможе нападник Рандаль Коло Муані. Замість нього до лав національної збірної викликано вінгера Флоріана Товіна.

Франція наразі очолює турнірну таблицю своєї групи, випереджаючи Україну на три очки. Команди зустрінуться у першому листопадовому матчі відбору.

Раніше Франція оголосила заявку на матч проти Україну.

Збірна України Збірна Франції чемпіонат світу

Збірна Франції

Збірна України з футзалу оголосила склад на матч із Францією
Олімпійський чемпіон розповів, як збірна Франції відреагувала на вирок суду щодо Сімон
Зірка збірної Франції може завершити кар'єру ще до Олімпіади
Олів’є Жиру не виключає повернення до збірної Франції: назвав умову
Дешам: Я не можу пояснити, як Франція не обіграла Ісландію

Останні новини