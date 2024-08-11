А міг тренувати Шахтар: Фаріолі досягнув найкращого старту Аякса за 22 роки

Італійський фахівець Франческо Фаріолі здобув четверту перемогу поспіль у офіційних матчах на чолі Аякса. Це найкращий старт для амстердамського клубу із сезону 2002/2003.

Про це повідомляє статистичний акаунт OptaJohan у соцмережі "Х" (Twitter).

Гранд нідерландського футболу встиг двічі обіграти Войводину (1:0 та 3:1) у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, Панатінаїкос (1:0) у першому матчі третього кваліфікаційного раунду ЛЄ, а сьогодні, 11 серпня, "боги" обіграли Херенвен (1:0) у матчі 1 туру Ердівізі.

35-річний італієць влітку минулого року міг очолити Шахтар, але вирішив відмовити "гірникам". Потім він працевлаштувався в Ніцці. Під його керівництвом клуб фінішував на п'ятому місці в Лізі 1.