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Низка клубів Серії А цікавиться форвардом Манчестер Юнайтед

Олексій Мурзак — 10 квітня 2025, 18:35
Низка клубів Серії А цікавиться форвардом Манчестер Юнайтед
Расмус Гойлунд
Getty Images

Клуби італійської Серії А уважно стежать за ситуацією з нападником Манчестер Юнайтед Расмусом Гойлундом напередодні літнього трансферного вікна.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Втім, імена потенційних покупців не розкриваються.

Зазначимо, що Гойлунд має досвід виступів в Італії, адже грав за Аталанту, звідтки у 2023 році і перейшов до Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні на рахунку 22-річного данця 8 голів та 2 асисти у 41 матчах.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед влітку спробує придбати у Наполі форварда Віктора Осімхена. Цікаво, що клуб планує включити в угоду якраз Гойлунда, а зверху заплатити 40 млн.

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Расмус Гойлунд

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