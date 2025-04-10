Низка клубів Серії А цікавиться форвардом Манчестер Юнайтед
Расмус Гойлунд
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Клуби італійської Серії А уважно стежать за ситуацією з нападником Манчестер Юнайтед Расмусом Гойлундом напередодні літнього трансферного вікна.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Втім, імена потенційних покупців не розкриваються.
Зазначимо, що Гойлунд має досвід виступів в Італії, адже грав за Аталанту, звідтки у 2023 році і перейшов до Манчестер Юнайтед.
У поточному сезоні на рахунку 22-річного данця 8 голів та 2 асисти у 41 матчах.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед влітку спробує придбати у Наполі форварда Віктора Осімхена. Цікаво, що клуб планує включити в угоду якраз Гойлунда, а зверху заплатити 40 млн.