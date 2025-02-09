Дембеле став найкращим гравцем Ліги 1 у січні

Нападник Парі Сен-Жермен Усман Дембеле став найкращим футболістом січня у чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє пресслужба Ліги 1.

За останній місяць француз записав на свій рахунок дубль у ворота Монако, хеттрик Бресту та дубль Сент-Етьєну.

Окрім того, єдиний забитий м'яч в переможному матчі Суперкубку Франції проти Монако також на рахунку Дембеле.

У гонці бомбардирів нападник є одноосібним лідером чемпіонату Франції, маючи у своєму активі 16 м'ячів.

Нагадаємо, Дембеле приєднався до ПСЖ влітку 2023 року за 50 мільйонів євро з Барселони.

У наступному поєдинку ПСЖ зіграє із Брестом в межах стикових матчів Ліги чемпіонів. Зустріч заплановано на 11 лютого о 19:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Ювентус хоче зберегти у своєму складі форварда, якого орендовано у Парі Сен-Жермен.