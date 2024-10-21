Флік – про повернення Гаві: Він втілив мрію в життя

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік розповів, що Гаві мріяв повернутися на поле після річної відсутності через травму.

Його слова передає As.

"Всі ігри є важливими. Сьогоднішній матч проти Севільї теж був важливим. Ми раді, що зуміли так виступити. Ми дуже задоволені результатом та виходом Гаві. Він добре зіграв. Була дуже гарна атмосфера, у мене пробігли мурахи по шкірі. Потрапити на лаву та зіграти – це була мета Гаві. Він мріяв про це і втілив мрію в життя", – сказав Флік.

Напередодні юний талант "блаугранас" вперше за 349 днів вийшов на поле. Він замінив Педрі на 83 хвилині матчу Ла Ліги проти Севільї (5:1).

Гаві є вихованцем Барселони, до цього матчу в сезоні 2024/25 футболіст на поле не виходив через травму, яку отримав 19 листопада 2023 року під час гри за збірну Іспанії проти Грузії у кваліфікації на Євро.

Гравець зазнав повного розриву передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна та часткового відриву зовнішнього меніска.