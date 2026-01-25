Лестер звільнив головного тренера

Англійський Лестер Сіті оголосив про звільнення головного тренера Марті Сіфуентеса.

Про це повідомляє пресслужба клубу. Деталі додає Sky Sports.

Голова правління клубу Айяватт Сріваддханапрабха подякував тренеру за відданість, але наголосив на необхідності змін:

"Це було важке рішення, яке я прийняв нелегко. Я хотів би подякувати Марті за повну віддачу, яку він проявив під час роботи в Лестер Сіті. Він віддавав усі сили своїй роботі і невтомно працював, щоб допомогти нам досягти наших цілей. Однак я вважаю, що на даний момент це правильний крок для поліпшення результатів і гри команди, а також для забезпечення найкращих інтересів футбольного клубу Лестер Сіті. Марті залишає клуб з нашою вдячністю і найкращими побажаннями на майбутнє".

Сіфуентес очолив "лисиць" у липні 2025 року, замінивши на цій посаді Руда ван Ністелроя. Він підписав трирічний контракт, але протримався лише 29 матчів у Чемпіоншипі, вигравши з них тільки 10. На момент звільнення команда перебуває на відстані шести очок від зони плейоф.

Зауважимо, що при переході з Квінз Парк Рейнджерс до Лестера тренер пішов на фінансові втрати. Компенсація за його перехід склала 500 тисяч фунтів, але половину цієї суми Сіфуентес покрив сам, відмовившись від частини зарплати та підйомних, фактично погодившись на зниження доходів заради роботи в Лестері.

Нагадаємо, що колишній тренер "лисиць" ван Ністелрой нещодавно увійшов до тренерського штабу збірної Нідерландів.