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Роналду хоче зіграти на ЧС-2026

Олександр Булава — 17 червня, 17:16
Роналду хоче зіграти на ЧС-2026

Чемпіонат Європи-2024 у Німеччині не стане останнім великим турніром для нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє Relevo.

39-річний футболіст Ан-Насра розраховує зіграти на чемпіонаті світу-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Під час турніру Роналду буде 41 рік.

Зазначимо, що на цьогорічному Євро-2024 Португалія потрапила до групи F, разом із Туреччиною, Чехією та Грузією. Для Кріштіану це буде шостий чемпіонат Європи у кар'єрі.

Напередодні Роналду встановив новий світовий рекорд за кількістю зіграних матчів на професійному рівні.

Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Євро-2024 з футболу ЧС-2026

Кріштіану Роналду

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