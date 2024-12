ФІФА видалила сегмент з мапою України без Криму. Без вибачень

ФІФА дала коментар щодо мапи, показаної під час трансляції жеребкування кваліфікаційного раунду чемпіонату світу з футболу-2026. Коментар дуже короткий і загальний та не містить й натяку на вибачення.

Під час міжнародної трансляції жеребкування було показано графічне зображення Європи із наступним коментарем:

На фразі "міжнародні відносини" було виділено територію, де значну частину займала Україна, однак без Криму. На цю ситуацію відреагувало Міністерство закордонних справ України, речник якого Георгій Тихий зажадав від ФІФА публічного вибачення. Трохи раніше з офіційним листом до генеральних секретарів ФІФА та УЄФА завернулася й Українська асоціація футболу, висловивши "глибоку стурбованість щодо неприпустимої помилки".

Традиційно для себе ФІФА не стала відповідати на звернення дипломата, однак дала коротку відповідь на запити британських ЗМІ – BBC та The Sun, які звернулися до міжнародної футбольної організації з проханням про коментар:

Відповідь, як часто буває в офіційних заявах ФІФА, узагальнена й мало конкретна. Під "Федерацією", вочевидь, мається на увазі Українська асоціація футболу, і, певне, мова йде про те, що видалено саме сегмент, пов'язаний зі схематичним зображенням України.

Однак жодного натяку на те, що ФІФА припустилася помилки чи визнає її або приносить вибачення Україні немає й близько...

Оригінал заяви, надісланий у відповідь британським колегам виглядав так:

To be attributed to FIFA or a FIFA spokesperson: "FIFA is aware of an issue, which affected one of the graphics displayed during the draw and addressed the situation with the Federation. The segment has been removed".