Феєнорд здобув Суперкубок Нідерландів після надзвичайної перемоги над ПСВ

4 серпня відбувся матч за Суперкубок Нідерландів, в якому чинний чемпіон країни ПСВ зіграв з Феєнордом.

Оскільки першість постійно переходила з рук в руки, інтрига щодо результату зберігалася впродовж усього основного часу, а визначення переможця перейшло у серію пенальті, де гравці "південного клубу" забили на 2 м'ячі більше за суперників.

Суперкубок Нідерландів

Фінал, 4 серпня

Феєнорд — ПСВ 4:4 (4:2 по пенальті)

Голи: 1:0 - 9' Ланг, 1:1 - 29' Хіменес (пен), 1:2 - 33' Ньювкоп, 2:2 - 48' де Йонг, 2:3 - 54' Хіменес (пен), 3:3 - 65' Тіл, 3:4 - 72' Міламбо, 4:4 - 80' де Йонг (пен).

Зазначимо, що ПСВ є переможцем тогорічного Суперкубка Нідерландів, тоді команда з Ейдховена здолала саме Феєнорд.

Також додамо, що напередодні "клуб на Маасі" розгромно поступився у контрольному матчі проти Бенфіки, за яку грає український воротар Анатолій Трубін.

Нагадаємо, раніше Руд ван Ністелрой увійшов до тренерського штабу Манчестер Юнайтед у 2022-2023 роках нідерландський наставник працював з ПСВ. Під його керівництвом команда виграла Кубок та Суперкубок Нідерландів