Фесюн — про Олімпіаду: Такий шанс випадає раз у житті

Голкіпер та новачок донецького Шахтаря Кіріл Фесюн вважає, що можливість виступити на Олімпійських іграх-2024 є унікальною.

Про це молодий воротар розповів у інтерв'ю пресслужбі "гірників".

"Дуже добре відреагував, що поїду на Олімпіаду. Такий шанс випадає, мабуть, раз на життя. Дуже хочеться допомогти своїй країні.

Зараз такий непростий час для країни. Потрібно якомога більше перемог, і щоб якомога більше знали про нашу країну в усьому світі.

Для мене було мрією поїхати на Олімпійські ігри, це дуже приємно, тому що, повторюся, такий шанс може бути раз на все життя. Невідомо, коли ще буде така можливість. Тому дуже радий. Ставимо перед собою найвищі цілі.

Шанси нашої збірної на турнірі? Думаю, шанси досить високі, тому що відпустили не всіх, але відпускають клуби гравців. Тому думаю, що будемо боротися за хороші місця", — сказав Фесюн.