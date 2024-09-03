Фернандеш: Манчестер Юнайтед не готовий виграти АПЛ

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш визнає, що він та його партнери неспроможні боротися за чемпіонський титул АПЛ.

Його слова наводить Goal.

"Так, я прекрасно розумію, що нинішній Манчестер Юнайтед не готовий виграти АПЛ. Ми боремося з конкретною і реальною метою – спробувати фінішувати в першій четвірці, що дозволить зіграти в Лізі чемпіонів. Але нам ще багато чого треба вдосконалити для досягнення більшої мети та моєї мрії, яка полягає в тому, щоб одного дня виграти чемпіонат", — cказав Фернандеш.

МЮ почав сезон з перемоги над Фулгемом (1:0), але потім зазнав поразок від Брайтона (1:2) та Ліверпуля (0:3).