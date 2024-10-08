Визначився найкращий тренер АПЛ у 21 столітті
Екснаставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон очолив рейтинг найкращих тренерів Англійської Прем'єр-ліги у 21 столітті.
Відповідний рейтинг опублікував футбольний портал Goal.com.
Фергюсон очолював МЮ з 1986 по 2013 рік. Загалом на чолі клубу шотландський тренер провів 1275 матчів, у яких виграв 38 трофеїв, у тому числі 13 титулів переможця Прем’єр-ліги, два Кубки чемпіонів, п’ять Кубків Англії та чотири Кубки Ліги.
Другу сходинку посів іспанський наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола, який очолив клуб у 2016 році та з того часу виграв 18 титулів – 6 разів ставав чемпіоном Англії, 4 рази вигравав Кубок ліги, двічі завойовував Кубок Англії, а також ставав переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубка Європи та клубного чемпіонату світу.
Рейтинг найкращих тренерів АПЛ у 21 столітті
- Сер Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
- Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті)
- Арсен Венгер (Арсенал)
- Жозе Моурінью (Челсі, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем)
- Юрген Клопп (Ліверпуль)
- Карло Анчелотті (Челсі, Евертон)
- Роберто Манчіні (Манчестер Сіті)
- Антоніо Конте (Челсі, Тоттенгем)
- Мануель Пеллегріні (Манчестер Сіті, Вест Гем)
- Клаудіо Раньєрі (Челсі, Лестер, Фулгем, Вотфорд)
Напередодні головний тренер Ліверпуля Арне Слот оновив рекорд за кількістю набраних очок у перших семи турах АПЛ.