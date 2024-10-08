Визначився найкращий тренер АПЛ у 21 столітті

Екснаставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон очолив рейтинг найкращих тренерів Англійської Прем'єр-ліги у 21 столітті.

Відповідний рейтинг опублікував футбольний портал Goal.com.

Фергюсон очолював МЮ з 1986 по 2013 рік. Загалом на чолі клубу шотландський тренер провів 1275 матчів, у яких виграв 38 трофеїв, у тому числі 13 титулів переможця Прем’єр-ліги, два Кубки чемпіонів, п’ять Кубків Англії та чотири Кубки Ліги.

Другу сходинку посів іспанський наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола, який очолив клуб у 2016 році та з того часу виграв 18 титулів – 6 разів ставав чемпіоном Англії, 4 рази вигравав Кубок ліги, двічі завойовував Кубок Англії, а також ставав переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубка Європи та клубного чемпіонату світу.

Рейтинг найкращих тренерів АПЛ у 21 столітті

Сер Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед) Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті) Арсен Венгер (Арсенал) Жозе Моурінью (Челсі, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем) Юрген Клопп (Ліверпуль) Карло Анчелотті (Челсі, Евертон) Роберто Манчіні (Манчестер Сіті) Антоніо Конте (Челсі, Тоттенгем) Мануель Пеллегріні (Манчестер Сіті, Вест Гем) Клаудіо Раньєрі (Челсі, Лестер, Фулгем, Вотфорд)

Напередодні головний тренер Ліверпуля Арне Слот оновив рекорд за кількістю набраних очок у перших семи турах АПЛ.