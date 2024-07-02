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Бразильський легіонер звинуватив працівників клубу УПЛ у "неповажному ставленні"

Игорь Чернявский — 2 липня, 19:05
Бразильський легіонер звинуватив працівників клубу УПЛ у неповажному ставленні

Вже колишній гравець Ворскли Феліпе Родрігес залишився невдоволений ставленням деяких співробітників полтавського клубу.

Про це він розповів у коментарі Sport.ua.

"Незважаючи на те, що в Україні йде війна, мені сподобалося у вашій країні. Де продовжу кар'єру, поки не знаю. Мій контракт з Ворсклою закінчився 30 червня. Я вдячний клубу за все і бажаю йому тільки успіхів.

Хоча змушений визнати: деякі співробітники Ворскли ставилися до іноземців не дуже добре, без поваги. Це було неприємно. Коли ти відчуваєш підтримку, справи на полі точно йдуть краще", — сказав Феліпе.

Феліпе провів у Ворсклі два сезони. За цей час бразилець взяв участь у 42 матчах, у яких забив 5 голів та віддав 1 асист.

Ворскла Чемпіонат України, УПЛ Феліпе

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