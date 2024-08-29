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Федорчук: Не треба очікувати, що Сидорчук та Степаненко гратимуть краще

Андрій Яросименко — 29 серпня, 12:32
Федорчук: Не треба очікувати, що Сидорчук та Степаненко гратимуть краще
Олег Федорчук
ФК Динамо

Український тренер Олег Федорчук вважає, що в національну збірну України потрібно викликати молодших гравців, замінюючи вікових футболістів.

Його слова передає Взбірна.

"Якщо викликані футболісти, які мало грають в клубах та знаходяться у солідному віці, перш за все це Степаненко та Сидорчук, то я не розумію логіку ухвалення рішень. У нас був провал на Євро і тепер ми мали зробити висновки та готуватись до наступного відбіркового циклу. А ми що, задовольнились цим результатом і тепер очікуємо, що Степаненко та Сидорчук гратимуть краще?

Для мене ці прізвища знакові в українському футболі, але в контексті історії. Тепер тренери повинні шукати нових таких футболістів, 20-22 річних гравців. Наприклад, якби Сидорчук досі грав у Динамо, то Бражко б ще сидів на лаві запасних", — сказав фахівець.

Нагадаємо, раніше наставник збірної України Сергій Ребров визначився зі списком гравців, які будуть викликані на вересневі матчі Ліги націй.

Зазначимо, що перша гра за участю підопічних Реброва відбудеться 7 вересня, на стадіоні "Епет Арене" у столиці Чехії, Празі, початок — о 20:45 за київським часом. Українська команда зійдеться у поєдинку проти Албанії.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Тарас Степаненко Олег Федорчук Сергій Сидорчук

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