Федорчук: Не треба очікувати, що Сидорчук та Степаненко гратимуть краще

Український тренер Олег Федорчук вважає, що в національну збірну України потрібно викликати молодших гравців, замінюючи вікових футболістів.

Його слова передає Взбірна.

"Якщо викликані футболісти, які мало грають в клубах та знаходяться у солідному віці, перш за все це Степаненко та Сидорчук, то я не розумію логіку ухвалення рішень. У нас був провал на Євро і тепер ми мали зробити висновки та готуватись до наступного відбіркового циклу. А ми що, задовольнились цим результатом і тепер очікуємо, що Степаненко та Сидорчук гратимуть краще?

Для мене ці прізвища знакові в українському футболі, але в контексті історії. Тепер тренери повинні шукати нових таких футболістів, 20-22 річних гравців. Наприклад, якби Сидорчук досі грав у Динамо, то Бражко б ще сидів на лаві запасних", — сказав фахівець.