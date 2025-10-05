Потрібно рухатися вперед: Федорчук розкритикував виклик Малиновського у збірну України

Колишній головний тренер Таврії та Оболоні Олег Федорчук не розуміє виклик у збірну України півзахисника Дженоа Руслана Малиновського.

Цитує тренера "Український футбол".

"Досвід ‒ це, звісно, добре. Але потрібно рухатися вперед. Досвід це більше про накопичену інформацію. Але енергію та швидкість досвід не компенсує. Мене здивувало це рішення Реброва", – сказав він.

Також фахівець здивований викликом одразу трьох опорних півзахисників.

"У нас взагалі приїде до збірної три опорні півзахисники, три гравці праворуч в середню лінію і лише один Назаренко ліворуч. Хоча на флангових гравців йде ледве не найбільше навантаження. Тому для другої гри хотілося би бачити більш свіжих виконавців на флангах. З Азербайджаном це буде надзвичайно потрібно", – сказав Федорчук.

Нагадаємо, раніше тренерський штаб Сергія Реброва визначився із заявкою збірної України на жовтневі матчі. До заявки увійшли 25 футболістів, зокрема Руслан Малиновський, Георгій Бущан та Володимир Бражко.

На підопічних Сергія Реброва очікує два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. 10 жовтня збірна України зіграє з Ісландії, а 13-го відбудеться матч-відповідь з Азербайджаном.

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.