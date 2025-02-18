Реал провів зустріч з іспанською колегією арбітрів

Представники мадридського Реала запросили зустріч з іспанською колегією арбітрів на тлі регулярний скандальних епізодів за участю "вершкових".

Про це повідомляє ESPN.

"Це нормально, що є питання щодо того чи іншого епізоду і нормально їх ставити. Ми обговорювали різноманітні питання, частина з яких є конфіденційними. Зрозуміло, що наша зустріч була в атмосфері доброзичливості, інакше вона б завершилась через п'ять хвилин. Вона була абсолютно відкритою", – розповів гендиректор Реала Хосе Анхель Санчес.

Зазначається, що представники мадридського клубу запросили запис переговорів головних арбітрів зі своїми помічниками VAR.

Цікаво, що до критики арбітрів у сезоні-2024/25 на користь Реала призначили 10 пенальті та показали три червоні картки суперникам (2 гравцям мадридців".

Після початку кампанії "вершкових" проти суддівства – 0 пенальті на користь Реала, два 11-метрових у ворота мадридського клубу та одна червона для Беллінгема.

Епізод з видаленням англійця викликав ще більшу критику на адресу арбітрів Ла Ліги.

Окрім того, червону картку Джуда розкритикував й Карло Анчелотті.