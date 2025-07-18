Фанати Манчестер Юнайтед очолили рейтинг кількості арештів у сезоні-2024/25

Вболівальники Манчестер Юнайтед перемогли в номінації "Улюбленці поліції Англії та Уельсу" сезону-2024/25.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, серед усіх футбольних шанувальників саме фанатів МЮ заарештовували найчастіше за порушення, пов'язані з футболом.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії оприлюднило дані за попередню кампанію, в яких детально описано 1 932 арешти, пов'язані з футболом, під час регламентованих матчів, а також видано 685 нових заборонних наказів за той самий 10-місячний період.

Поліція 121 раз влаштовувала арешт фанатів Юнайтед – найбільший показник серед усіх клубів Англії та Уельса. Цікаво, що на другому місці цього рейтинга опинився сусід МЮ – вболівальників Манчестер Сіті заарештували 94 рази. "Бронзу" отримав Вест Гем з 77 арештами. Варто зазначити, що "молотобійці" втратили лідерство після трьох років поспіль з найбільшою кількістю арештів.

Порівняно із сезоном-2023/24 найбільше зросла кількість арештів у Астон Вілли (71 проти 26). Водночас загальна кількість арештів, пов'язаних із футболом, зменшилася на 11% (на 235) порівняно з аналогічними матчами попередньої кампанії.

Найпоширенішим типом арештів, пов'язаних із футболом, було порушення громадського порядку, на яке припадає 32% від загальної кількості. Насильницькі заворушення склали 22% арештів, а зберігання наркотиків класу А – 19%.

Вест Гем очолив списки як за найбільшою кількістю вболівальників, щодо яких діють чинні заборони на відвідування футбольних матчів (112), так і за найбільшою кількістю вболівальників, яким було винесено заборони на відвідування футбольних матчів протягом сезону-2024/25 років (39).

Раніше з'явилася інформація, що Манчестер Юнайтед виконав вимоги Брентфорда щодо трансферної вартості Бріана Мбемо.

Нагадаємо, що Snoop Dogg приєднався до Луки Модрича у статусі співвласника колишнього клубу АПЛ.