Snoop Dogg приєднався до Модрича у статусі співвласника колишнього клубу АПЛ
Всесвітньовідомий американський репер Snoop Dogg приєднався до групи власників валлійського клубу Свонсі Сіті.
Про це "лебеді" повідомили на своєму сайті.
"Моя любов до футболу добре відома, але те, що я став власником клубу Свонсі Сіті, є для мене чимось особливим.
Історія клубу та місцевості дійсно вразила мене. Це горде місто і клуб робітничого класу. Аутсайдер, який кусає у відповідь, як і я.
Я пишаюся тим, що є частиною Свонсі Сіті. Я зроблю все можливе, щоб допомогти клубу, і з нетерпінням чекаю на знайомство з усіма фанатами", – сказав репер.
Варто зазначити, що 53-річний музикант взяв участь у презентації нової домашньої форми Свонсі на сезон-2025/26, який клуб розпочне у Чемпіоншипі.
У квітні цього року співвласником валлійського колектива став новачок Мілана Лука Модрич.
Раніше була інформація, що Snoop Dogg розглядає варіант з інвестуванням у шотландський Селтік.
Нагадаємо, що раніше за Свонсі виступав Микола Кухаревич. Але на початку цього місяця український форвард перейшов до іншого клубу.