Вперше за три роки: потенційно чемпіонський матч Чорноморець – Динамо проходитиме з фанатами

Чорноморець отримав дозвіл на те, щоб провести матч 29 туру УПЛ проти Динамо з вболівальниками на трибунах.

Про це "моряки" повідомили в соцмережах.

Згідно з джерелом, на стадіоні "Чорноморець" будуть відкриті два сектори, на місця яких фанати зможуть придбати квитки.

"Ми чекали на цей день більше трьох років! І ось він настав – на матч з Динамо ми отримали дозвіл на проведення гри з вболівальниками. Враховуючи військовий стан, мова йде про відкриття двох секторів. Але ми вдячні відповідальним структурам і за такий обсяг наданих місць. Це має бути відчутна підтримка в грі з непростим суперником!", – йдеться в оголошенні одеситів.

Матч 29 туру УПЛ між Чорноморцем та Динамо відбудеться у неділю, 18 травня. Старт гри запланований на 15:30.

Варто зазначити, що за підсумком цієї зустрічі кияни можуть достроково стати чемпіонами України. За два тури до кінця сезону команда Олександра Шовковського на п'ять очок випереджає Олександрію, яка посідає друге місце.

У поєдинку з Чорноморцем потенційно може зіграти Анхель Торрес – Динамо дозаявило колумбійського новачка на останні матчі сезону.