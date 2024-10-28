У Бразилії бійка фанатів Палмейраса та Крузейро закінчилася трагедією – людина згоріла заживо

Масова бійка сталася між фанатами Палймераса та Крузейро. У результаті одна людина загинула.

Про це пише видання Globo.

Як пише джерело, вболівальники Крузейро потрапили до засідки, організованої фанатами Палмейраса. Варто зазначити, що команди напередодні грали із різними суперниками.

За даними слідства, щонайменше два автобуси з уболівальниками зустрілися на шосе, що призвело до заворушень. Один автобус з фанатами Крузейро повністю згорів після підпалу, ще в одному транспортному засобі вибили вікна.

Внаслідок нападу загинула одна людина, ще 17 людей потрапили до лікарні. Родичі загиблого підтвердили, що він згорів в автобусі. Відомо, що фанату було 30 років.

Mancha Verde, the main ultra group of Palmeiras, set fire to the bus of Máfia Azul, the main ultra group of Cruzeiro, who were returning from Curitiba after last night's game against Athletico.



Several Cruzeiro fans were injured, as they were brutally beaten and burned. pic.twitter.com/nqFyINGK59 — Football Report (@FootballReprt) October 27, 2024

🚨🚨🚨Polícia Rodoviária Federal informa que briga entre 150 torcedores de Palmeiras e Cruzeiro deixou 1 morto e 12 feridos. Todas as vítimas são cruzeirenses. pic.twitter.com/8Q5ICPkqBA — Diego mello (@hdiegorj) October 27, 2024

Поліція веде розслідування, шукаючи свідків та вивчаючи відеоматеріали.