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У Бразилії бійка фанатів Палмейраса та Крузейро закінчилася трагедією – людина згоріла заживо

Руслан Травкін — 28 жовтня, 15:25
У Бразилії бійка фанатів Палмейраса та Крузейро закінчилася трагедією – людина згоріла заживо
Скріншот Globo

Масова бійка сталася між фанатами Палймераса та Крузейро. У результаті одна людина загинула.

Про це пише видання Globo.

Як пише джерело, вболівальники Крузейро потрапили до засідки, організованої фанатами Палмейраса. Варто зазначити, що команди напередодні грали із різними суперниками.

За даними слідства, щонайменше два автобуси з уболівальниками зустрілися на шосе, що призвело до заворушень. Один автобус з фанатами Крузейро повністю згорів після підпалу, ще в одному транспортному засобі вибили вікна.

Внаслідок нападу загинула одна людина, ще 17 людей потрапили до лікарні. Родичі загиблого підтвердили, що він згорів в автобусі. Відомо, що фанату було 30 років.

Поліція веде розслідування, шукаючи свідків та вивчаючи відеоматеріали.

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