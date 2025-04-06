Гвардіола розкрив деталі відходу Де Брейне з Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що рішення про відхід півзахисника Кевіна Де Брейне було прийнято керівництвом клубу.

Слова іспанського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Це рішення було прийнято клубом", – заявив Гвардіола, відповідаючи журналістам на пресконференції.

🚨 Pep Guardiola confirms Man City did NOT offer Kevin De Bruyne a new deal: “The decision has been made for the club”. pic.twitter.com/MJ2LADT2xK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2025

Нагадаємо, що бельгійський півзахисник оголосив про відхід з Манчестер Сіті. Кевін Де Брейне приєднався до "містян" із Вольфсбурга влітку 2015 року за 76 мільйонів євро. Сумарно провів за англійський клуб 413 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 106 голами.

З Манчестер Сіті бельгієць 6 разів ставав чемпіоном Англії, а у 2023 році виграв Лігу чемпіонів. У 2020 і 2022 роках визнавався найкращим гравцем сезону в АПЛ. Контракт бельгійського хавбека діє до літа поточного року, він покине клуб на правах вільного агента.

У нинішньому сезоні 33-річний Де Брейне провів 31 матч в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 7 асистів. Його трансферна вартість оцінюється в 27 млн євро.