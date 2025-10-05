Колишній власник Лестера та двох інших відомих англійських клубів помер у 87-річному віці

Мілан Мандарич, колишній власник Портсмута, Лестер Сіті та Шеффілд Венсдей, помер у віці 87 років. Його родина опублікувала заяву, в якій йдеться, що він пішов із життя у столиці Сербії, Белграді, після нетривалої хвороби.

Про це повідомляє BBC.

Сербсько-американський бізнесмен, який вперше почав займатися англійським футболом у 1999 році, коли купив Портсмут, останнім часом був віце-президентом сербської команди Войводина, яка базується в місті Нові-Сад, де він виріс.

Мандарич володів Портсмутом з 1999 по 2006 рік, Лестером з 2007 по 2010 рік та Венсдей з 2010 по 2015 рік.

Мандарич взяв під контроль інженерний бізнес свого батька в сербському місті Нові-Сад у віці 21 року. П'ять років по тому це була одна з найбільших фірм у Югославії. Невдовзі бізнесмен зіштовхнувся з тиском із боку Йозефа Броза Тіто, комуністичногор керівника країни.

Тіто засудив Мандарича як "капіталістичного зрадника", коли підприємець вивіз свою родину до Швейцарії.

Мандарич провів там рік, відчайдушно намагаючись вивести свої гроші з Балкан, потім переїхав до Сполучених Штатів, де заснував фірму з виробництва комп'ютерних компонентів та бізнес з виробництва електроніки.

Там почав вкладати кошти в футбол. Зокрема, зумівв підписати Джорджа Беста в команду Сан-Хосе.

Розчарований повільним розвитком гри в США, Мандарич купив бельгійський клуб Шарлеруа, а потім перейшов до Ніцци.

Портсмут був на межі банкрутства, коли він придбав його у 1999 році, але під його керівництвом його було відроджено.

У 2003 році Портсмут вийшов у Прем'єр-лігу. Він продав клуб у 2006 році за 32 млн фунтів. Мандарич придбав Лестер Сіті за 6 мільйонів фунтів стерлінгів у 2007 році. "Лисиці" вилетіли до Ліги 1 в сезоні 2007-08, але повернулися чемпіонами в сезоні 2008-09 та програли у півфіналі плей-оф Чемпіоншипу в сезоні 2009-10.

Пізніше того ж року він продав Лестер тайському гравцю Вічаю Шріваддханапрабсі за 40 мільйонів фунтів стерлінгів і купив Шеффілд Венсдей, який мав значні борги, за 1 фунт стерлінгів. Потім Мандарич продав їх Дежфону Чансірі за 37,5 мільйонів фунтів стерлінгів.