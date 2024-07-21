Біженці, ласкаво просимо: ультрас Легії вивісили провокативний банер

Ультрас варшавської Легії влаштували фанатський перфоманс на тему біженців у Польщі.

Про це повідомляє Sportowe Fakty.

Під час домашнього матчу проти Заглембє (2:0) на фанатській трибуні господарів перебував великий банер з надписом "Ласково просимо, біженці". Понад словами були зображені усміхнена дівчина зі свинячою головою в руках, а також озброєні чоловіки.

Тема біженців останнім часом є однією з найбільш резонансних у польському суспільстві. Радикальні націоналістичні угруповання часто виступають проти нібито "українізації Польші" — зокрема, банер з таким меседжем з’явився на домашньому матчі Шльонська.

Втім, фанати Легії поки не робили жодних заяв із поясненням сенсу свого перфомансу. Ймовірно, він може бути реакцією на трагічний випадок двохмісячної давнини, коли на польсько-білоруському кордоні був вбитий польський прикордонник. Пізніше з’ясувалося, що вбивцею виявився виходець із Близького Сходу.