Роналду забракував? Джорджина видалила із соцмереж пікантний пост зі спортзалу

Кохана нападника Аль-Насра Кріштіану Роналду нещодавно опублікувала фото в історії Instagram, проте раптом видалила його.

Джорджина Родрігес сфотографувала своє пікантне місце у дзеркалі, але згодом допис зник. Ймовіно, футболіст не одобрив таку відвертість.

Сьогодні вдень іспанська модель опублікувала новий фотосет, де вже були більш скромні світлини.

Нагадаємо, Роналду та Родрігес разом із 2016 року. Їхня історія почалася з випадкової зустрічі в бутіку Gucci, де Джорджина працювала продавчинею. Відтоді пара підтримує міцні стосунки і ділить спільне життя.

У пари також п'ятеро дітей. Найстарший син, Кріштіану-молодший, народився у 2010 році від сурогатної матері. У 2017 році родина поповнилася близнюками Євою і Матео, які також з'явилися на світ за допомогою сурогатної матері. Того ж року Джорджина народила їхню першу спільну доньку Алану Мартіну.

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У квітні 2022 року пара знову стала батьками – Джорджина народила дівчинку Беллу Есмеральду. Однак цього разу вони пережили втрату, оскільки Белла народилася разом із двійнею, але їхній син, на жаль, помер при народженні. Незважаючи на це, родина продовжує підтримувати один одного і ростити своїх дітей у любові та турботі.