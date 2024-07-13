Перерва у фіналі Копа Америка-2024 триватиме майже півгодини: відома причина

Перерва між таймами фінального матчу Копа Америка-2024, в якому зіграють збірні Аргентини та Колумбії, буде тривати 25 хвилин.

Про це повідомляє Bolavip з посиланням на журналіста ESPN Дієго Монройга.

Збільшення часу перерви пов’язане з виступом колумбійської співачки Шакіри. Організатори хочуть, аби фінал Копа Америка був схожий на Супербоул — головний матч сезону в американському футболі, у перерві якого проходять грандіозні виступи відомих музикантів.

Футбольні фанати вже почали бунтувати про цього рішення в соціальних мережах. Матч Аргентина — Колумбія відбудеться в ніч з 14 на 15 липня на Hard Rock Stadium у Маямі. Початок — о 3:00 за київським часом.