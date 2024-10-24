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Велика кількість фанатів Фенербахче напала на вболівальників Манчестер Юнайтед

Руслан Травкін — 24 жовтня, 13:45
Велика кількість фанатів Фенербахче напала на вболівальників Манчестер Юнайтед
Скріншот

У турецькому Стамбулі відбулася бійка між фанатами Фенербахче та Манчестер Юнайтед.

Про це пише SDNA.

Пізно ввечері 23 жовтня близько 50 ультрас турецького гранда напали на групу з 5 людей, які були в атрибутиці Манчестер Юнайтед.

Також повідомляється, що в іншій точці міста близько 20 фанатів "канарок" кидали різні предмети у іншу групу "червоних дияволів", провокуючи їх, але до бійки справа не дійшла.

Нагадаємо, у межах 3 туру команди зіграють на стадіоні "Шукрю Сарачоглу". Старт – 22:00.

бійка Манчестер Юнайтед Фенербахче

бійка

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