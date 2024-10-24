Велика кількість фанатів Фенербахче напала на вболівальників Манчестер Юнайтед
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У турецькому Стамбулі відбулася бійка між фанатами Фенербахче та Манчестер Юнайтед.
Про це пише SDNA.
Пізно ввечері 23 жовтня близько 50 ультрас турецького гранда напали на групу з 5 людей, які були в атрибутиці Манчестер Юнайтед.
Також повідомляється, що в іншій точці міста близько 20 фанатів "канарок" кидали різні предмети у іншу групу "червоних дияволів", провокуючи їх, але до бійки справа не дійшла.
Нагадаємо, у межах 3 туру команди зіграють на стадіоні "Шукрю Сарачоглу". Старт – 22:00.