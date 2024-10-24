Велика кількість фанатів Фенербахче напала на вболівальників Манчестер Юнайтед

У турецькому Стамбулі відбулася бійка між фанатами Фенербахче та Манчестер Юнайтед.

Про це пише SDNA.

Пізно ввечері 23 жовтня близько 50 ультрас турецького гранда напали на групу з 5 людей, які були в атрибутиці Манчестер Юнайтед.

This is İSTANBUL! pic.twitter.com/GdQb0t9xEq — Boğaz Holiganları | GFB (@BogazHooligans) October 23, 2024

Також повідомляється, що в іншій точці міста близько 20 фанатів "канарок" кидали різні предмети у іншу групу "червоних дияволів", провокуючи їх, але до бійки справа не дійшла.

Нагадаємо, у межах 3 туру команди зіграють на стадіоні "Шукрю Сарачоглу". Старт – 22:00.