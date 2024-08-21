Фанати Динамо хочуть позбутися в історії клубу імені Григорія Суркіса

Фанати київського Динамо обурені діями віцепрезидента УЄФА Григорія Суркіса, який проголосував проти законопроєкту про регулювання діяльності релігійних організацій пов’язаних із Росією.

Відповідний допис опубліковано в Instagram. У своїй заяві вони заявили, що хочуть позбутися в історії клубу імені Григорія Суркіса.

"Ми, фанати Динамо Київ, з обуренням дізналися, що Григорій Суркіс, який має відношення до нашого улюбленого клубу, проголосував проти заборони московської церкви.

Цей вчинок є черговим підтвердженням того, що Григорій Суркіс діє всупереч з національними інтересами України.

Протягом багатьох років він підтримує зв’язки з проросійськими політиками та олігархами, систематично діючи проти нашої Держави. Він був одним із тих, хто активно підтримував тісні зв’язки з ворогом навіть після анексії Криму, початку війни на Донбасі та продовжує це робити і зараз.

Його голос проти заборони московської церкви, яка протягом тривалого часу розповсюджує російську пропаганду та підтримує агресію проти України, став черговим доказом його зради. Така позиція є неприйнятною, особливо в контексті нинішньої боротьби України за свою незалежність та територіальну цілісність.

Для нас, прихильників Динамо, неприйнятно, що Григорій Суркіс все ще має відношення до клубу, який завжди був символом української гордості та спротиву завдяки своїм вболівальникам. Його гуманітарна допомога у вигляді "мівіни" та засобів особистої гігієни не здатна стерти статус ворога з його імені.

Григорій Суркіс роками завдавав шкоди нашій державі. Він був і залишається політичною фігурою, яка активно сприяла просуванню проросійських інтересів в Україні. Його дії є злочином проти нашої країни і заслуговують на тюремне ув’язнення.

Ми багато років категорично засуджуємо його дії та переконані, що Динамо Київ має раз і назавжди відмовитися від згадки про цього ворога України у своїй історії", — йдеться у дописі.