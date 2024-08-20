Віцепрезидент УЄФА Григорій Суркіс проголосував проти законопроєкту про регулювання діяльності релігійних організацій пов’язаних із Росією.

Про це повідомляє Роман Григорщук.

Колишній спортивний журналіст Георгій Мазурашу (Слуга народу) утримався від голосування, а почесний член УЄФА Григорій Суркіс (Платформа за життя та мир) проголосував проти.

Також експрезидент Федерації стрільби з лука України Нестор Шуфрич (Платформа за життя та мир) та виконувачка обов’язків президентки Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха (Слуга народу) були відсутні на голосуванні.

Поіменне голосування за законопроєкт 8371 про заборону російської церкви🧵



Слуга Народу 1/2 pic.twitter.com/xmCT4OWLHY — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) August 20, 2024

Нагадаємо, раніше чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) відреагував на можливу заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в Україні