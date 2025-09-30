Бугай розповів, як Суркіси врятували Чорноморець від банкрутства

Колишній футболіст Чорноморця, а нині гравець луганської Зорі, Владислав Бугай розповів, як у 2021 році власники київського Динамо врятували одеський клуб від банкрутства.

Його слова передає Український футбол.

"Коли я прийшов до Чорноморця (у вересні 2020-го – прим.), то фінансів там особливо не було. Після нового року нам навіть сказали, що команди зовсім не буде, хоча ми йшли вгорі. Мені вже агент телефонував та казав, що поїдемо в іншу команду, бо немає грошей навіть поїхати на збори.

Я думаю, що усі футбольні люди розуміли, звідки взялися гроші в Одесі. Було вирішено, хто зайде в команду, якщо ми підвищимося у класі. Це не сильно приховувалося. Чорноморець врятували Суркіси? Ну, це моє припущення, що клуб завдяки цьому вижив на той час. Можливо, це було так", – сказав Бугай.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2024/25 Чорноморець вилетів з УПЛ та опинився в Першій лізі. Після 8 матчів саме одесити очолюють турнірну таблицю. В попередньому турі Чорноморець обіграв Агробізнес.

Наступний поєдинок "моряки" проведуть 4 жовтня. Суперником буде Пробій Городенка.