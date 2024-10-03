Фанатський рух виступив проти можливого звільнення Буданова

Український фанатський рух виступає проти звільнення генерал-лейтенанта Кирила Буданова з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Про це стало відомо з публічної заяви руху, яку оприлюднив Telegram-канал Troublemakers & Ultras Action.

"У звʼязку з певними "вкидами" у медійному полі, український фанатський рух, як пасіонарна частина суспільства, вважає важливим висловити свою думку щодо інформації про звільнення Кирила Буданова з посади начальника ГУР МО.

Кирило Буданов – непересічна особистість, яка завоювала повагу українського суспільства своїми вчинками та бойовим шляхом. Будучи молодим офіцером, він особисто здійснював диверсійні операції на території ворога ще до того, як це стало "мейнстрімом". Чого тільки вартує ліквідація високих чинів фсб росії під час диверсії в Криму.

Багато спецоперацій за участі Буданова досі залишаються невідомими громадськості. Під час виконання бойових завдань, він отримав декілька поранень. Ще до того, як очолив ГУР, він пережив декілька замахів на вбивство зі сторони ФСБ.

Навіть зараз, ми нерідко бачимо кадри, коли Буданов приймає беспосередню участь у бойових діях. Окремо хочемо відзначити зухвалу роботу ГУР всередині Росії. Нам всім дуже приємно, коли російські міста спалахають полумʼям, а наші вороги ліквідовані кулею. Суттєва частина цих акцій є роботою ГУР під керівництвом Кирила.

В контексті останніх повідомлень про намір відправити бойового генерала у відставку, зі зрозумілих причин особовий склад піздрозділів Сил оборони країни не може висловити свою думку. Але ми, як навколофутьольна спільнота з усієї країни представляємо солдататів та офіцерів різних бригад і батальйонів, а тому хочемо запевнити, що висловлюємо абсолютну довіру та підтримку Кирилу Буданову.

Нам неприємні політичні інтриги, ми в жодному разі не ставимо під сумнів рішення військово-політичного керівництва, але щиро переконані, що особистість Буданова на посаді керівника ГУРу сьогодні є ключовою", – йдеться в заяві.