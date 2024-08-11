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Манчестер Юнайтед узгодив новий контракт із ключовим гравцем

Ігор Чернявський — 11 серпня, 15:46
Манчестер Юнайтед узгодив новий контракт із ключовим гравцем

Манчестер Юнайтед і капітан команди Бруну Фернандеш дійшли згоди щодо продовження контракту.

Про це повідомив Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).

Нова угода буде розрахована до літа 2026 року з опцією продовження на ще один сезон. Фернандеш буде отримувати топову зарплату за мірками МЮ. Очікується, що всі формальності будуть вирішені до кінця трансферного вікна.

Бруну виступає за "червоних дияволів" з початку 2020 року. З того часу португалець провів 233 матчі, в яких забив 79 голів та віддав 66 асистів. Майже одразу після переходу Фернандеш став справжнім лідером команди, без якого неможливо уявити нинішній Манчестер Юнайтед.

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