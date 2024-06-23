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На горіхи отримали всі: Зінченко розповів, як Шевченко розносив збірну після матчу з Румунією

Игорь Чернявский — 23 червня, 11:30
На горіхи отримали всі: Зінченко розповів, як Шевченко розносив збірну після матчу з Румунією

Андрій Шевченко провів розмову на підвищених тонах з гравцями збірної України після розгромної поразки від Румунії в першому турі Євро-2024.

Про це розповів Олександр Зінченко в етері на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

"Дивіться, після першої гри я був на допінгу, ми з Артемом Довбиком повернулися останніми. Знаю, що після гри була теорія з Андрієм Миколайовичем, але, на жаль, нас з Артемом там не було, а, може, й на щастя — тому що всі ми отримали на горіхи.

Як я вже казав, усю ту порцію критики, всі ті слова, які були проговорені після гри і тренерським штабом, і нами – всі вони були по заслугах, тому що так грати не можна", — сказав Зінченко.

Як виявилося, "пихач" від Шевченка допоміг збірній — у другому турі команда Сергія Реброва здобула вольову перемогу над Словаччиною і продовжила боротьбу за вихід у плей-оф Євро-2024.

Збірна України з футболу Олександр Зінченко Андрій Шевченко Артем Довбик Євро-2024

Андрій Шевченко

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