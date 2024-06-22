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Зінченко: Ми вийшли та показали що в нас є яйця

Андрій Яросименко — 22 червня, 21:46
Зінченко: Ми вийшли та показали що в нас є яйця

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко сказав, що в другому таймі матчу проти Словаччини на Євро-2024 українці показали що у них є яйця.

Зробив він це в прямому етері Youtube-каналу "УАФ".

"Всі ми розуміли який тиск на нас лежить особливо після нашої першої гри, такий трішки прохолодний душ в першому таймі, але ми показали характер і неймовірну реакцію в другому. Дякую партнерам по команді які підтримали мене після пропущеного м'яча, я розумів що помилився в тому епізоді. Як команда, ми вийшли в другому таймі та показали що в нас дійсно, перепрошую за мій французький, є яйця", — сказав футболіст.

Нагадаємо, напередодні Україна здобула вольову перемогу над Словаччиною в другому турі групового етапу Євро-2024. У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.

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