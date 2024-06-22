Зінченко — про матч із Бельгією: Це буде зовсім інша гра

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко вважає, що команді треба відновитися та знайти сили перед матчем із Бельгією, адже це буде зовсім інша гра.

Про це футболіст заявив у прямому етері Youtube-каналу "УАФ".

"Ми знаходимось на такому турнірі, це буде зовсім інша гра і ми маємо знаходити, сили, енергію, і використовувати цей час, щоб відновитися. Ми розуміємо відповідальність цього матчу, і розуміємо що мільйони українців будуть спостерігати за цим, наші військові, завдяки яким ми можемо грати за збірну на такому рівні, тому як тут не знаходити енергію та сили. Я хочу подякувати за підтримку, бо не зважаючи на першу невдалу гру, хоч ми отримали свою порцію критики, на яку заслуговували, але також було багато повідомлень підтримки", — сказав футболіст.

Нагадаємо, напередодні Україна здобула вольову перемогу над Словаччиною в другому турі групового етапу Євро-2024. У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.