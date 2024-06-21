Польща та Австрія оголосили склади на матч Євро-2024

Збірні Польщі та Австрії визначилися зі стартовими складами на очний матч у другому турі Євро-2024.

Про це повідомили пресслужби команд.

Польща: Щенсний, Беднарек, Давидович, Ківьор, Франковський, Пйотровський, Сліш, Залевський, Букса, Зелінський, Пйонтек

Австрія: Пенц, Пош, Лінгарт, Траунер, Мвене, Зайвальд, Грілліч, Лаймер, Баумгартнер, Забітцер, Арнаутович

Нагадаємо, збірна Польщі зустрінеться з Австрією в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу. Матч відбудеться в п'ятницю, 21 червня, на "Олімпійському стадіоні" в Берліні. Початок — о 19:00 за київським часом.

Поляки в першому турі зазнали поразки від Нідерландів з мінімальним рахунком 2:1. Австрія також має 0 залікових пунктів. Австрійці поступилися Франції.