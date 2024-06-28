Збірна України подякувала учасникам Євро-2024 за підтримку
Збірна України подякувала усім учасникам Євро-2024, які підтримують українців.
Відповідне відео опублікувала Українська асоціація футболу (УАФ).
У ролику футболісти національної команди дякують збірним інших країн різними мовами. Фінальні слова говорить головний тренер Сергій Ребров.
"Ми — суперники на полі, але пишаємося бути друзями поза ним. Дякуємо всім, хто залишається з Україною", — сказав наставник.
Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.