Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Збірна України подякувала учасникам Євро-2024 за підтримку

Микола Дендак — 28 червня, 17:29
Збірна України подякувала учасникам Євро-2024 за підтримку

Збірна України подякувала усім учасникам Євро-2024, які підтримують українців.

Відповідне відео опублікувала Українська асоціація футболу (УАФ).

У ролику футболісти національної команди дякують збірним інших країн різними мовами. Фінальні слова говорить головний тренер Сергій Ребров.

"Ми — суперники на полі, але пишаємося бути друзями поза ним. Дякуємо всім, хто залишається з Україною", — сказав наставник.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.

Збірна України з футболу Українська асоціація футболу (УАФ) Євро-2024 з футболу

Збірна України з футболу

Ящук: Бельгія розчарувала більше за Україну
Федорчук: Тимчик навіть у Динамо так добре не грає
Експерт пояснив провал Мудрика та Судакова на Євро-2024
Пятов: Збірній України на Євро-2024 не вистачило першого матчу
Сабо: У збірної України відсутній лідер

Останні новини