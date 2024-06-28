Збірна України подякувала учасникам Євро-2024 за підтримку

Збірна України подякувала усім учасникам Євро-2024, які підтримують українців.

Відповідне відео опублікувала Українська асоціація футболу (УАФ).

У ролику футболісти національної команди дякують збірним інших країн різними мовами. Фінальні слова говорить головний тренер Сергій Ребров.

"Ми — суперники на полі, але пишаємося бути друзями поза ним. Дякуємо всім, хто залишається з Україною", — сказав наставник.

The Ukraine national team thanks all participants of the @EURO2024 tournament who support our country.



"We are rivals on the field, but we are proud to be friends off of it. We thank everyone who keeps standing with Ukraine." pic.twitter.com/R9eiFuU5uZ — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 28, 2024

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.