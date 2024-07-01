Черговий автогол приніс збірній Франції путівку у чвертьфінал Євро-2024

Збірна Франції здобула мінімальну перемогу над Бельгією та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024.

Єдиний гол у зустрічі забив Ян Вертонген у свої ворота, сталося це на 85-й хвилині поєдинку.

Зазначимо, що підопічні Дідьє Дешама досі не забили жодного голу з гри. У першому турі французи виграли через автогол у матчі з Австрією, а після цього Кіліан Мбаппе відзначився з пенальті полякам.

В 1/4 фіналу Франція зіграє проти переможця пари Португалія – Словенія. Наступний суперник "Ле бльо" визначиться вже сьогодні. Початок матчу між португальцями та словенцями о 22:00 за київським часом.