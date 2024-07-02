Історичні порахунки та нідерландська мотивація. Якими будуть останні матчі 1/8 фіналу Євро-2024

На чемпіонаті Європи з футболу-2024 будуть зіграні заключні матчі 1/8 фіналу змагання. У протистояннях Австрії з Туреччиною та Румунії з Нідерландами визначаться останні півфіналісти турніру. На що варто звернути увагу перед обома поєдинками?

"Ораньє" на порозі важливого успіху

Востаннє збірна Нідерландів грала у чвертьфіналі чемпіонату Європи ще у відносно далекому 2008-му. А мрія про наближення до здобутків золотого покоління початку нульових років на чолі з ван дер Саром, Клюйвертом, Стамом, братами де Бурами, Давідсом, Зеедорфом, ван Бронкхорстом, Зенденом, Бергкампом та іншими, які тоді зупинилися за два кроки від перемоги на домашньому Євро-2000, нинішнім представникам "ораньє" може хіба що гріти душу як приємний спогад.

Втім, у випадку перемоги над Румунією перед Нідерландами відкривається навдивовижу перспективний шлях. У чвертьфіналі опонентом буде переможець дуелі Австрії та Румунії, у 1/2 — вірогідно, Англія. Назвати обох опонентів непрохідними язик аж ніяк не повертається. То ж — ваш вихід, пане Куман.

Румунія — команда на один матч. Йорденеску час довести зворотне

Як виявилося, усі гучні епітети та хвалебні відгуки про гру збірної Румунії були приречені канути в лету після матчу з Україною. На жаль, "курчата" сенсаційно розправили крила та злетіли саме і тільки в поєдинку з "синьо-жовтими". В наступних двох іграх румуни не те що не вразили — були гіршими за кожного опонента й у підсумку відверто відскочили, бо вийшли з групи за рахунок шаленої віддачі (та й самої удачі) саме в одному-єдиному протистоянні на турнірі.

Едвард Йорденеску може скільки завгодно говорити про організованість та дисципліну як основу досягнення результату, проте в матчах із командами рівня Нідерландів на одних лише бажанні та сліпій вірі в установку тренера далеко не заїдеш. "Ораньє" — найсильніша команда, з якою зустрічається Румунія з початку турніру. Й щось підказує — знайти протидію якостям та вмінням фаворита румунам просто не буде чим.

Як Монтелла впорається з кадровими проблемами?

Тренерському штабу збірної Туреччини не позаздриш. "Яничари" зіграють з командою, яка є явно більш збалансованою та відзначається структурованістю гри. Тоді як турки можуть подобатися своїм "дезорганізованим хаосом", проте такий підхід має сенс хіба що в іграх із колективами на кшталт Чехії та Грузії, які поступаються земляками Хакана Шукюра в індивідуальній майстерності.

На біду, "Аероплан" ще й не зможе задіяти одразу двох украй важливих футболістів. Перебрали карток центральний захисник Самет Акайдин та ще й головна зірка команди й лідер середньої лінії Хакан Чалханоглу. Втрата першого у контексті необхідності тримати стрій на своїй половині навіть важливіша. Хто б не вийшов замість Акайдина — Каплан чи Бардакчі, обидва резервісти поступаються Самету в головному — надійності. І якщо виявиться, що Туреччина вийде на поле у "неповному" складі вже зі стартовим свистком — дивуватися не варто.

Австрія та Туреччина — давні принципові суперники ще до появи футболу

Історичний вимір протистоянь у сучасному футболі подекуди має не менше значення, ніж дійсний стан справ. У випадку дуелі Австрії та Туреччини амбіції сторін підсвічені ще й тлом масштабних сутичок на полях битв протягом не одного століття. Офтоп — те, що не завадить і посеред насиченого Євро-2024.

Османська імперія та монархія Габсбургів переживали різні періоди відносин та сприйняття один одного на мапі світу, а найактивніші баталії між ними відбувалися протягом 16-18 віків. Врешті до логічного занепаду прийшли обидві формації, і сьогодні країни йдуть своїм і вже іншим геополітичним шляхом.