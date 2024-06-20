Зворушливо до мурах: юні футболісти записали відео на підтримку збірної України

Юні закарпатські футболісти вірять в перемогу збірної України у матчі проти Словаччини. Мотиваційний відеоролик записали дітлахи з футбольної школи «ДАРФ» (дитяча академія розвитку футболу) зі смт Міжгір’я.

"Україна зможе – словаків переможе! Міжгір’я вболіває – Довбик забиває!" – скандують юні футболісти після тренування на місцевому стадіоні.

Нагадаємо, що наступний матч "синьо-жовтих" відбудеться у п'ятницю, 21 червня, проти Словаччини. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.