Україна зіграла внічию з Бельгією та вилетіла з Євро-2024: огляд матчу

Збірна України не змогла вирвати перемогу в Бельгії у третьому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Огляд

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група E, 3 тур, 26 червня

Україна — Бельгія 0:0

Збірна України: Трубін, Миколенко (Зінченко 58), Матвієнко, Забарний, Сваток (Ярмоленко 81), Тимчик, Бражко (Степаненко 70), Шапаренко (Ванат 70), Судаков, Довбик, Яремчук (Малиновський 70).

Збірна Бельгії: Кастельс, Кастань, Теат, Фас, Вертонген, Тілеманс (Мангала 62), Онана, Де Брюйне, Троссард (Карраско 62), Доку (Бакайоко 77), Лукаку (Опенда 90).

Попередження: Довбик 69 — Фас 43.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.