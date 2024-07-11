Англія чи Іспанія? Букмекери назвали фаворита фінального матчу Євро-2024

У фіналі чемпіонату Європи з футболу 2024 року зіграють збірні Іспанії та Англії.

На думку бейтингового оператора Favbet, у вирішальному матчі Євро більше шансів на перемогу, а разом з ним і на здобуття Кубка, має "фурія роха".

Котирування на фінал Євро-2024 від Favbet

Перемога Іспанії — 2,51;

Нічия — 2,93;

— 2,93; Перемога Англії — 3,4.

Отже, як бачимо з коефіцієнтів вище, в іспанців перевага досить відчутна. Хоча аналітики визначили чималу ймовірність і на нічию в основний час.

Також букмекери схиляються до того, що гра не буде рясніти великою кількістю голів. Прогнозується, що в матчі буде 1 або 2 взяття воріт. А найімовірніший рахунок — 1:1. Хоча не виключається і мінімальна (1:0) перемога піренейців.

Що стосується шансів на здобуття Кубка (враховується і додатковий час, і серія пенальті), то коефіцієнт на Іспанію — 1,69, на Англію — 2,37.

Нагадаємо, збірна Англія вважалася одноосібним фаворитом ще до початку першості, іспанці були лише четвертими, однак уже після групового турніру підопічні де ла Фуенте фактично зрівнялися з "трьома левами". Перед півфінальними матчами коефіцієнт на перемогу в турнірі Іспанії був 3,0, Англії — 3,5.