Бражко: Ми програли плей-оф у матчі з Румунією

Опорний півзахисник київського Динамо та збірної України Володимир Бражко вважає, що національна команда втратила можливість вийти в плей-оф Євро-2024 у матчі з Румунією (0:3).

Про це він розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

— Як вам сьогоднішня гра, як можете прокоментувати її?

— Я вважаю, сьогодні ми непогано зіграли. Звичайно, не вистачило реалізації, але, дуже сумно, що ми не вийшли. Хотілося вийти у плей-оф, але програли ми плей-оф у матчі з Румунією.

— Наскільки складно було грати проти Лукаку? Він доволі габаритний та нестандартний форвард.

— Складно грати проти всієї збірної Бельгії. І Лукаку, і Де Брейне зіркові футболісти, високого рівня. Але з Лукаку грав Сваток, я вважаю, що він з ним впорався. Я грав проти Де Брейне, звичайно, було цікаво і хотілося зіграти на такому рівні. Я задоволений командою, але нам не вистачало реалізації моментів.

— Склалося враження, що бракує завершального удару, чомусь ніхто не зміг взяти на себе ініціативу в окремих моментах. З чим це повʼязано?

— Та просто ухвалення рішень. Нема кого звинувачувати там, треба забувати. Завдяки голам ми можемо пройти далі.

— Попереду Олімпійські ігри, чи очікувати на вас у Парижі?

— Чесно, навіть не знаю. Я ще не розмовляв на цю тему з керівництвом Динамо, подивимося, ще кілька днів і всі все дізнаються.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.