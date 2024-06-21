Бражко — про матч зі Словаччиною: Буде дуже складна та цікава гра

Півзахисник збірної України з футболу Володимир Бражко вважає, що гра проти Словаччини в другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 буде складною та водночас цікавою.

Про це він розповів на Youtube-каналі "ВЗБІРНА"

"По паперах судити не треба, по них ми були сильніші за Румунію, але бачили 0:3 на табло. Не можу сказати, що від них очікувати, це все будемо бачити на полі, на полі завжди по різному і не завжди все як ти хочеш. Буде дуже цікава гра, можна сказати буде битва, для нас це найважливіший матч на цей момент. Скільки мені дадуть хвилин, 30, 10, 1, я вийду і буду пахати за наш народ, за Україну. Після матчу з Румунією хочеться реабілітуватися в позитивний бік.

Треба очікувати що це організована команда яка знає що робити на полі, я бачив як вони пресингують, а в другій частині поля компактно обороняються, також у них гарні контратаки, вони намагаються грати у футбол, а не б'ють м'яч. Буде дуже складно, я ж кажу, це буде цікава гра", — сказав футболіст.

Поєдинок другого туру групового етапу Євро-2024 Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.