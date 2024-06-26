Вестергорд став найкращим гравцем матчу Данія — Сербія за версією SofaScore

Захисник збірної Данії Яннік Вестергорд став найкращим гравцем матчу з Сербією (0:0) в завершальному матчі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Гру данця оцінили в 7,5 балів. Вестергорд зробив 4 відбирання, виграв 7 верхових дуелей з 5, заробив 2 штрафних удари та віддав 92% точних передач (61/66).

Нагадаємо, що нічия дозволила Данії вийти з другого місця групи C до плей-оф континентальної першості, де вони зустрінуться з Німеччиною.