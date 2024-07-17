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Найкращі 10 голів Євро-2024 від редакції Чемпіона

Денис Шаховець — 17 липня, 13:58
Найкращі 10 голів Євро-2024 від редакції Чемпіона

З 14 червня по 14 липня відбувся чемпіонат Європи 2024 з футболу. Протягом місяця на десяти стадіонах Німеччини було забито сумарно 117 м'ячів у 51 поєдинку.

Редакція Champion.com.ua у співпраці з медіасервісом MEGOGO зібрала для вас підбірку з десяти найкрасивіших голів на Євро-2024.

Найкращі голи Євро-2024

Нагадаємо, збірна Україна завершила виступ на континентальному форумі після групового етапу, посівши четверте місце у квартеті з Румунією, Нідерландами та Словаччиною. Усі команди набрали по чотири очки, однак у "синьо-жовтих" виявилася найгірша різниця голів, що стало ключовим фактором при розподілі путівок у плейоф.

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