Євро-2024 у фінансовому вимірі

14 червня у Німеччині стартував 17-й чемпіонат Європи з футболу, який триватиме до 14 липня. Така велика спортивна подія має свою потужну економічну складову, котра традиційно цікавить певну аудиторію – хоча, звичайно, набагато менше, ніж власне події на поле та навколо турніру.

Втім, людям притаманно цікавитись тим – що скільки коштує, хто платить та хто отримує прибутки. Отже, подивімось на Євро-2024 з економічного погляду.

Витрати на організацію чемпіонату та прибутки від його проведення несуть та отримують два суб’єкти – УЄФА та країна-організатор, Німеччина. Але якщо для УЄФА фінансові ефекти є досить чіткими та швидкими, то для Німеччини в цілому ці процеси будуть дещо розтягнуті в часі.

Для операційного управління підготовкою турніру УЄФА та Німецький футбольний союз (DFB) створили спеціальну компанію EURO 2024 GmbH, яку очолив Андреас Шер.

Баланс УЄФА

Європейський футбольний союз інвестує у проведення Євро-2024 €645 млн, з яких €331 млн підуть на призовий фонд, €240 млн – на відшкодування клубам, які делегували гравців на чемпіонат, а решта – на оренду стадіонів, організацію матчів, послуги волонтерів та інші витрати.

Своєю чергою, €331 млн призового фонду розподіляються на €222 млн – стартовий бонус для 24-х команд-учасниць турніру (€9.25 млн для кожної збірної) та €109 млн – призові винагороди за вдалі виступи.

Призові

Перемога в матчі групового турніру: €1 млн;

Нічия в матчі групового турніру: €500 тис.;

Участь у 1/8 фіналу: €1.5 млн;

Участь у 1/4 фіналу: €2.5 млн;

Участь у півфіналі: €4 млн;

Участь у фіналі: €5 млн;

Перемога у фіналі: €3 млн.

Теоретично, чемпіон Євро-2024 у разі виграшу у всіх трьох матчах групового турніру може в сумі отримати €28.25 млн. Всі гроші перераховуються національним федераціям, які витрачають їх на свій розсуд.

Інвестиція у €645 млн для УЄФА не є захмарною: 4-річний обсяг фінансових ресурсів Союзу складає понад €15 млрд, з яких три чверті надходить від клубних турнірів, майже чверть – від турнірів збірних команд та решта (2.5%) – з інших джерел.

В той самий час УЄФА розраховує на рекордний дохід від проведення Євро-2024 – у розмірі €2.4 млрд.

Джерела фінансування

Телевізійні права

Права на телевізійні трансляції: €1.44 млрд;

Комерційні права (від брендованих товарів до відеоігор): €568 млн;

Квитки на матчі: €400 млн;

Інші доходи: €1.25 млн.

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Квитки

На матчі Євро-2024 може бути продано 2.7 млн квитків. Їх вартість коливатиметься у таких діапазонах:

Матчі групового турніру: €30-200;

Матчі 1/8 фіналу: €50-250;

Чвертьфінали: €60-300;

Півфінали: €80-600;

Фінал: €95-1000.

Євро-2024 має 13 офіційних глобальних та 6 національних спонсорів, серед яких такі потужні світові бренди, як Adidas, Alibaba Group, Coca-Cola.

Як бачимо, УЄФА в будь-якому разі не залишиться у фінансовому програші.

Очікування Німеччини

Матчі Євро-2024 прийматимуть 10 міст Німеччини: Берлін, Мюнхен, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Штутгарт.

Отримавши право проведення Євро-2024, Німеччина не зіткнулася з питанням будівництва арен або аеропортів – як це було, наприклад з Україною в контексті Євро-2012. Нагадаємо, що ФРН приймала чемпіонат світу 2006 року, ігри якого проходили у містах-господарях нинішнього Євро (за винятком Дюссельдорфу).

Витрати на підготовку до чемпіонату (обладнання фан-зон, міри безпеки, певні оновлення на деяких стадіонах та ін.) взяли на себе відповідні федеральні землі та міські муніципалітети.

Порядок витрат міст, які приймають матчі:

Берлін – €80 Штутгарт – €65 Лейпциг – €35 Франкфурт – €30.2 Гамбург – €30 Мюнхен – €21 Дортмунд – €21 Дюссельдорф – €20.5 Кельн – €14.1 Гельзенкірхен – €10

Щодо ефекту від проведення Євро-2024 для економіки Німеччини, очікується, що близько 650 тисяч уболівальників принесуть країні-господарці майже €250 млн.

Зазвичай головні прибутки отримують готельний бізнес, заклади харчування, торговельні структури, транспорт, індустрія розваг та різні сервіси.

Специфіка Євро-2024 у Німеччині полягає в тому, що чимало закордонних гостей приїжджатимуть зі своїх країн власним транспортом на матчі та не лишатимуться на довгий час. Від цього втратять власники готелів та апартаментів, але додатковий прибуток отримають станції заправки автомобілів – бензинові, газові, електричні.

В останньому абзаці перетинаються головні ідейні тези Євро-2024. Офіційний слоган турніру «Об’єднані футболом. Разом у центрі Європи» та прагнення зробити чемпіонат максимально екологічним.

Добрих прибутків очікують німецька державна залізниця Deutsche Bahn (до речі – один з національних спонсорів Євро-2024) та об’єднання німецьких аеропортів ADV, яке запускає до 500 спеціальних рейсів на час проведення чемпіонату. Щоб заохотити гостей Євро більше пересуватися залізницею, Deutsche Bahn пропонує пільгові квитки на дальні потяги та 2,8 млн квитків, які передбачають користування міським та приміським транспортом протягом 36 годин.

Найбільші сподівання на Євро-2024 покладають німецькі виробники пива, чий бізнес за минулий рік просів на 4.5% (8.4 млрд літрів). Представник Асоціації німецьких броварів Хольгер Айхелє оптимістично згадує, що під час чемпіонату світу 2006 року продажі пива зросли на 5%.

Також очікують високих прибутків всесвітньо відомі компанії-виробники спортивного одягу та взуття Adidas і Puma, які офіційно екіпірують відповідно 6 та 4 збірних команд-учасниць турніру.

Але, знов таки, сьогодні проведення великих спортивних турнірів не гарантує країнам-організаторам та містам-господарям великих економічних свят. Можливо, ще й тому організатори Євро-2024 у Німеччині багато говорять про рівність, диверсифікацію, збереження клімату, гендерні права та інші модерні цінності, не надто акцентуючи на цінностях буквальних – фінансових. Кому – Євро-2024, а кому – просто євро.

Семен Запорожець, спеціально для Чемпіона