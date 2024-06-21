Україна дійде до фіналу: досвідчений фанат вірить в успіх збірної на Євро-2024

65-річний Микола Мирза — досвідчений футбольний фан. Він уболівав за нашу збірну ще на її першому великому футбольному турнірі — чемпіонаті світу-2006 в Німеччині. Саме тоді черкащанин вирішив перейти на українську.

Максим Розенко розпитав Миколу про цей перехід, дізнався, як він добирався на Євро-2024, та поцікавився його очікуваннями від збірної України на турнірі та емоціями від першого матчу проти Румунії.

"Перед матчем Саудівська Аравія — Україна в Гамбурзі побачив групу хлопців в вишиванках і шароварах, — пригадує цей момент Микола. — Вони виглядали так круто, що вирішив з ними поспілкуватися. Запитав, з якого вони міста. "Ми народилися в Шотландії, але маємо українське коріння, тож ми українці" — найбільше здивувало, що хлопці відповідали українською. Їх пращури поїхали до Шотландії, хлопці там народилися. Там народилися їхні батьки. Але вони зберегли нашу мову і культуру. Мені стало соромно, що я, живучи в Україні, спілкуюся російською. Як перемкнуло. З того моменту перейшов на українську".

На Євро-2024 Мирза відправився на мікроавтобусі зі своїм 12-річним онуком Тимофієм та групою дівчат і підлітків.

"Ми представляємо всі частини України — розповідає Микола. — Я з Черкас, Аліна — з тимчасово окупованого Бердянська, але зараз живе у Києві. Соломія зі Львова. Влада народилася в Дніпрі, зараз вчиться в Шотландії, 16-річний Святослав народився у Києві, Софія — у Чернігові. Тобто, є і схід, і захід, і південь, і північ, і центр нашої країни. Футбол дійсно єднає".

Після матчу Румунія — Україна Мирза ділився емоціями з багатьма своїми приятелями, які зараз знаходяться в Україні. Попри негативні емоції, які залишила дебютна гра команди Сергія Реброва, черкащанин вірить, що "синьо-жовті" вийдуть з групи і навіть дійдуть до… фіналу.

"На чемпіонаті світу-2006, який відбувався в Німеччині, збірна України теж в першому матчі поступилася іспанцям 0:4, — нагадує Микола. — А потім дійшла до чвертьфіналу. Звісно, Румунія — це не Іспанія і поразка в Мюнхені вийшла ганебною. З іншого боку, ще не все втрачено. Вірю, що наші хлопці зроблять висновки з цього фіаско і вдало зіграють зі Словаччиною та Бельгією. Вийдуть з групи, наберуть обертів. І дійдуть до фіналу турніру. Це було б дуже круто! Нехай зараз мій прогноз виглядає комічним, я вірю, що це станеться".

Нагадаємо, поєдинок другого туру групового етапу Євро-2024 Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

Максим Розенко, Чемпіон з Німеччини